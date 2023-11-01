Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»

Сын погибшего в результате загадочного крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер", которая теперь входит в состав подразделений Росгвардии.

Фото: Фото: Telegram-канал "Разгрузка Вагнера"

Об этом сообщает издание 59. RU со ссылкой на представителей "Вагнра" в Перми, где ЧВК вновь возобновила приостановленный ранее набор добровольцев.

Правда, теперь при приеме в ряды военного формирования кандидатуры осужденных не рассматриваются.

"У нас всё осталось по-прежнему — атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие — берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы", — сообщил "вагнеровец".

Стоит отметить, что в ряде Telegram-каналов, которые ведут представители ЧВК, никакой информации о назначении Павла Пригожина нет.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК, вошедшие в состав Росгвардии, вновь возвращаются в зону проведения спецоперации. По словам командира чеченского спецназа Апти Алаудинова "вагнеровцы" отправляются на СВО в составе его подразделения "Ахмат".