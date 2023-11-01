Сын погибшего в результате загадочного крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер", которая теперь входит в состав подразделений Росгвардии.
Об этом сообщает издание 59. RU со ссылкой на представителей "Вагнра" в Перми, где ЧВК вновь возобновила приостановленный ранее набор добровольцев.
Правда, теперь при приеме в ряды военного формирования кандидатуры осужденных не рассматриваются.
"У нас всё осталось по-прежнему — атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие — берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы", — сообщил "вагнеровец".
Стоит отметить, что в ряде Telegram-каналов, которые ведут представители ЧВК, никакой информации о назначении Павла Пригожина нет.
Ранее стало известно, что бойцы ЧВК, вошедшие в состав Росгвардии, вновь возвращаются в зону проведения спецоперации. По словам командира чеченского спецназа Апти Алаудинова "вагнеровцы" отправляются на СВО в составе его подразделения "Ахмат".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.