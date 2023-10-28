Алаудинов: бойцы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат"

Бывшие бойцы частной военной компании "Вагнер” переходят в подразделения спецназа "Ахмат”.

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После этого они отправляются на специальную военную операцию. Об этом рассказал командир чеченского спецназа Апти Алаудинов.

"И раньше переходили ко мне "энное" количество бойцов периодически. А сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из бойцов ЧВК "Вагнер". То есть, сейчас они пошли ко мне в разные отряды”, — сказал командир.

Алаудинов подчёркивает, что "вагнеровцы” и спецназы из "Ахмата” не раз работали вместе на смежных боевых участках.

Помимо этого, он отметил, что всегда относился к этим бойцам с большим уважением, считая достойными ребятами.