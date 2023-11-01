Украинские военные стали реже проводить попытки прорыва российской обороны под Соледаром. Таким наблюдением поделился разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Крест".
Разведчик отметил, что сейчас ВСУ уже почти не пытаются прорваться в этом районе.
"Первое время постоянно "лезли", сейчас почти не пытаются. Так бывает редко, прощупывают, один-два, замечаем — открываем огонь, все, потом опять никто не лезет", — рассказал военный в разговоре с РИА Новости.
"Крест" вспомнил, что ещё летом попытки прорыва российской обороны со стороны украинских сил происходили почти ежедневно. Как объяснил командир разведгруппы батальона с позывным "Воля", причиной снижения количества попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ могут быть огромные потери украинских войск на артёмовском направлении.
Командир добавил, что сейчас часто бывает так, что ВСУ заявляют о своём продвижении, в то время как сами они никуда не двигаются.
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