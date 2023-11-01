Разведчик сообщил, что количество попыток прорыва обороны под Соледаром со стороны ВСУ снизилось

Украинские военные стали реже проводить попытки прорыва российской обороны под Соледаром. Таким наблюдением поделился разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Крест".

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Разведчик отметил, что сейчас ВСУ уже почти не пытаются прорваться в этом районе.

"Первое время постоянно "лезли", сейчас почти не пытаются. Так бывает редко, прощупывают, один-два, замечаем — открываем огонь, все, потом опять никто не лезет", — рассказал военный в разговоре с РИА Новости.

"Крест" вспомнил, что ещё летом попытки прорыва российской обороны со стороны украинских сил происходили почти ежедневно. Как объяснил командир разведгруппы батальона с позывным "Воля", причиной снижения количества попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ могут быть огромные потери украинских войск на артёмовском направлении.

Командир добавил, что сейчас часто бывает так, что ВСУ заявляют о своём продвижении, в то время как сами они никуда не двигаются.