На Запорожском направлении ВСУ стали чаще атаковать позиции ВС РФ при помощи "Леопардов"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные всё чаще применяют танки Leopard на Запорожском направлении во время попыток наступления на позиции ВС РФ. Таким наблюдением поделился с журналистами командир группы БПЛА 1430 полка ВС РФ с позывным "Якут".

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Военный обратил внимание, что у ВСУ почти не осталось техники советского производства.

"Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет… Они снова начали выкатывать Leopard. Раньше их не было. И опять они появились", — сказал военный.

Боец предположил, что поставки натовской техники украинским войскам возобновились. ВСУ надеются с её помощью "отхватить" населённые пункты, находящиеся под контролем ВС РФ, добавил "Якут".