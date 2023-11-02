Украинские военные всё чаще применяют танки Leopard на Запорожском направлении во время попыток наступления на позиции ВС РФ. Таким наблюдением поделился с журналистами командир группы БПЛА 1430 полка ВС РФ с позывным "Якут".
Военный обратил внимание, что у ВСУ почти не осталось техники советского производства.
"Техника у них осталась в основном импортная. Отечественной техники у них практически нет… Они снова начали выкатывать Leopard. Раньше их не было. И опять они появились", — сказал военный.
Боец предположил, что поставки натовской техники украинским войскам возобновились. ВСУ надеются с её помощью "отхватить" населённые пункты, находящиеся под контролем ВС РФ, добавил "Якут".
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