На Западе поражены тем, как быстро ВСУ теряют "Леопарды"

На днях бойцы Западного военного округа ВС РФ уничтожили противотанковой ракетой ещё один танк Leopard 2А5, а точнее сказать, его шведский вариант Strv 122. Таким образом, ВСУ лишились почти пятой части всех переданных им "Леопардов", подсчитал американский Forbes.

Фото: Стоп-кадр с видео

Почти все они пострадали от ударов дронов или подорвались на минах. Для лучшей защиты экипажа башня Strv 122 укреплена дополнительной бронёй по сравнению со стандартным Leopard 2А5, поэтому после таких повреждений эти машины ещё подлежат восстановлению.

Противотанковая управляемая ракета "Корнет" (по мнению экспертов, именно её применили российские военные под Купянском) с пятикилограммовой боеголовкой не оставляет танку никаких шансов — это потеря безвозвратная.

Ещё 14 Leopard 2А4 Германия обещала дать Киеву только в следующем году. Швеция же вообще ничего не обещала — у неё самой всего 120 Strv 122. Такими темпами ВСУ рискуют в ближайшее время вообще остаться без западных танков, считавшихся ранее практически неуязвимыми.