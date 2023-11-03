Блогера Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже курсов

В Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова. Об этом информирует телеканал "360", ссылаясь на свой источник.
Блогер прилетел в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там операцию задержания провела ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.
У Шабутдинова 1,9 млн подписчиков. В соцсетях он обещает научить зарабатывать всех делающих. 3 ноября планировался запуск нового курса.
Известно, что ранее бизнесмен из Свердловской области потребовал у Аяза Шабутдинова 1,5 млн рублей через суд. Он не раз вкладывал деньги в проекты блогера, но проблем не возникало. В дальнейшем он инвестировал в один из проектов Шабутдинова с базой в Екатеринбурге и перевел миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. Оказывается, блогер обещал бизнесмену семь миллионов дивидендов после проведения сделки.
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