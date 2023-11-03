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Блогера Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже курсов

1:03
Силовые структуры » МВД

В Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова. Об этом информирует телеканал "360", ссылаясь на свой источник.

Блогера Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже курсов
Фото: ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер прилетел в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там операцию задержания провела ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

У Шабутдинова 1,9 млн подписчиков. В соцсетях он обещает научить зарабатывать всех делающих. 3 ноября планировался запуск нового курса.

Известно, что ранее бизнесмен из Свердловской области потребовал у Аяза Шабутдинова 1,5 млн рублей через суд. Он не раз вкладывал деньги в проекты блогера, но проблем не возникало. В дальнейшем он инвестировал в один из проектов Шабутдинова с базой в Екатеринбурге и перевел миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. Оказывается, блогер обещал бизнесмену семь миллионов дивидендов после проведения сделки.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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