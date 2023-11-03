Владимир Зеленский снял с должности командующего Сил специальных операций ВСУ.

Президент Украины подписал указ о смене командующего Сил спецопераций ВСУ. Данную должность занял Сергей Лупанчук.

Другим указом украинский лидер освободил Виктора Хоренко от поста командующего Сил спецопераций ВСУ.

Ранее Алексей Арестович* призвал отказаться от идеи вернуть территории Украины военным путём.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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