Владимир Зеленский снял с должности командующего Сил специальных операций ВСУ.
Президент Украины подписал указ о смене командующего Сил спецопераций ВСУ. Данную должность занял Сергей Лупанчук.
Другим указом украинский лидер освободил Виктора Хоренко от поста командующего Сил спецопераций ВСУ.
Ранее Алексей Арестович* призвал отказаться от идеи вернуть территории Украины военным путём.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.