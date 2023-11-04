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В США посчитали число жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу

Силовые структуры

В Соединённых Штатах посчитали количество жертв в случае ядерного удара по российским столицам — Москве и Санкт-Петербургу.

В США посчитали число жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу
Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает издание Newsweek.

Новая, разрабатываемая американцами бомба B61-13, при ударе по Москве может унести жизни 311 480 человек, а всевозможные ранения получат 868 860 человек.

Все, кто находился бы в радиусе трёх километров от эпицентра взрыва умрут через месяц, а 15 процентов выживших заболеют онкологическими заболеваниями.

Если бомбу B61-13 сбросят на Санкт-Петербург, эффект её может оказаться ещё более разрушительным: сразу погибнет 360 150 человек, ещё 685 930 человек получат ранения.

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Армия России отработала ответный ядерный удар на учениях
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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