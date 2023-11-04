В Соединённых Штатах посчитали количество жертв в случае ядерного удара по российским столицам — Москве и Санкт-Петербургу.
Об этом сообщает издание Newsweek.
Новая, разрабатываемая американцами бомба B61-13, при ударе по Москве может унести жизни 311 480 человек, а всевозможные ранения получат 868 860 человек.
Все, кто находился бы в радиусе трёх километров от эпицентра взрыва умрут через месяц, а 15 процентов выживших заболеют онкологическими заболеваниями.
Если бомбу B61-13 сбросят на Санкт-Петербург, эффект её может оказаться ещё более разрушительным: сразу погибнет 360 150 человек, ещё 685 930 человек получат ранения.
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