В США посчитали число жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу

В Соединённых Штатах посчитали количество жертв в случае ядерного удара по российским столицам — Москве и Санкт-Петербургу.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает издание Newsweek.

Новая, разрабатываемая американцами бомба B61-13, при ударе по Москве может унести жизни 311 480 человек, а всевозможные ранения получат 868 860 человек.

Все, кто находился бы в радиусе трёх километров от эпицентра взрыва умрут через месяц, а 15 процентов выживших заболеют онкологическими заболеваниями.

Если бомбу B61-13 сбросят на Санкт-Петербург, эффект её может оказаться ещё более разрушительным: сразу погибнет 360 150 человек, ещё 685 930 человек получат ранения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...