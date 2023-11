Your browser does not support the audio element.

МО РФ 3 ноября опубликовало сводку о ходе проведения СВО. За неделю армия РФ нанесла 15 ударов высокоточным оружием и дронами по складам, пунктам дислокации ВСУ и наемников, а также местам хранения техники.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.