Минобороны России: за неделю Киев потерял 5,5 тысячи солдат и 10 самолётов

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

МО РФ 3 ноября опубликовало сводку о ходе проведения СВО. За неделю армия РФ нанесла 15 ударов высокоточным оружием и дронами по складам, пунктам дислокации ВСУ и наемников, а также местам хранения техники.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Уничтожены ангары подготовки украинской авиатехники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наёмников", — отметило министерство.

Совокупные потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском составили более 5435 солдат. Помимо этого, неприятель лишился 28 танков, 74 орудий полевой артиллерии, 81 боевую бронированную машину, а также 8 боевых машин РСЗО и 35 различных плавучих средств.

ВКС РФ и средства ПВО за неделю сбили 10 самолётов ВВСУ — 5 МиГ-29, 3 Су-27, 1 Су-25 и 1 L-39. также уничтожен вертолёт Ми-8, перехвачено четыре ракеты ATACMS, три ракеты HARM, три авиабомбы JDAM, 51 снаряд HIMARS и 274 БПЛА.

"Добровольно сдались в плен 28 украинских военнослужащих. Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось 15 украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", — подытожило Министерство обороны РФ.