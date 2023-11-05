Российские военные не дали ВСУ эвакуировать подбитый под Авдеевкой немецкий Leopard

Бойцы Южной группировки войск не позволили украинцам эвакуировать с поля боя подбитый немецкий танк Leopard-2 под Авдеевкой, сообщили источники в группировке.

Фото: TG: Warrior СВО

Российские бойцы заметили движение возле подбитой немецкой техники и нанесли сокрушительный удар барражирующим боеприпасом "Ланцет".

"Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада. — Прим. ред.) его подожгли, они (экипаж. — Прим. ред.) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом миномётами, чтобы техника назад откатилась", — рассказал источник РИА Новости.

Ударом "Ланцета" удалось попасть в башню танка и поджечь её. Теперь боевая немецкая машина будет вряд ли пригодна для ремонта, резюмировал источник.

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