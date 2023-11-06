Военкор Сладков призвал молиться за российских военных, штурмующих Авдеевку

Армия РФ продолжает продвигаться на Авдеевском направлении, однако это даётся непросто, заявил военкор Александр Сладков.

Фото: Вадим Савицкий

По его мнению, граждане страны должны молиться за российских военнослужащих, которые пытаются замкнуть кольцо в Авдеевке. Как пояснил корреспондент, уже сейчас на этом направлении наблюдаются определённые успехи. Он пояснил, что боевики ВСУ стали реже обстреливать Донецк.

"Нам надо каждый день молиться за солдат штурмовых групп, которые идут вперёд, замыкая кольцо", — подчеркнул Сладков в Telegram.

Военкор добавил, что Вооружённые силы РФ сделают всё для безопасности мирных жителей Донецка, которые долгое время страдали от украинских ударов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что обстановку в Купянске, Авдеевке и части Марьинки сейчас диктует российская армия. По словам специалиста, спецоперация будет длиться ещё примерно год, после чего у Киева не останется ресурсов для продолжения боёв.