Зеленский испугался, что в Израиле его ликвидируют спецслужбы Запада и отменил поездку

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от поездки в Израиль после того, как о ней сообщило телевидение.

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По мнению экс-нардепа Ильи Кивы, глава Незалежной испугался.

"Еврей-нацист опасается, что в Израиле он может быть ликвидирован западными спецслужбами и все это впоследствии повесят на ХАМАС", — отметил бывший депутат Рады.

По его словам, уже месяц ближайшее окружение украинского президента всё время проводит в бункерах и скрывает перемещение. Союзников у них уже не осталось: СБУ, контрразведка и ГУР давно готовятся к смене власти. Градоначальники создали против Зеленского коалицию и даже имеют свои мини-армии на случай Гражданской войны.

А самая большая проблема Зеленского — это уже ВСУ.

Украина на старте и готова к перевороту — надо кому-то нажать на спусковой крючок. Но до нового года всё случится, подытожил Кива.