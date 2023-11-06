Президент Украины Владимир Зеленский отказался от поездки в Израиль после того, как о ней сообщило телевидение.
По мнению экс-нардепа Ильи Кивы, глава Незалежной испугался.
"Еврей-нацист опасается, что в Израиле он может быть ликвидирован западными спецслужбами и все это впоследствии повесят на ХАМАС", — отметил бывший депутат Рады.
По его словам, уже месяц ближайшее окружение украинского президента всё время проводит в бункерах и скрывает перемещение. Союзников у них уже не осталось: СБУ, контрразведка и ГУР давно готовятся к смене власти. Градоначальники создали против Зеленского коалицию и даже имеют свои мини-армии на случай Гражданской войны.
А самая большая проблема Зеленского — это уже ВСУ.
Украина на старте и готова к перевороту — надо кому-то нажать на спусковой крючок. Но до нового года всё случится, подытожил Кива.
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