Генерал ВСУ Кривонос: главнокома Залужного не слушают в офисе Зеленского

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководство Украины абсолютно не желает прислушиваться к доводам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос.

Так он комментирует статью Валерия Залужного в европейских СМИ, о тупике, в котором оказалась украинская армия, военный эксперт сказал, что главнокома допекли бездействием со стороны Киева.

"Такое отношение и привело к тому, что Залужный был вынужден акцентировать вопрос", — на YouTube-канале "Прямой" сказал Кривонос.

Напомним, ранее Залужный в интервью изданию The Economist рассказал о тупике, в котором оказались ВСУ.