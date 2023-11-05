Руководство Украины абсолютно не желает прислушиваться к доводам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Об этом сообщает экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос.
Так он комментирует статью Валерия Залужного в европейских СМИ, о тупике, в котором оказалась украинская армия, военный эксперт сказал, что главнокома допекли бездействием со стороны Киева.
"Такое отношение и привело к тому, что Залужный был вынужден акцентировать вопрос", — на YouTube-канале "Прямой" сказал Кривонос.
Напомним, ранее Залужный в интервью изданию The Economist рассказал о тупике, в котором оказались ВСУ.
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