Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появилось видео, как в Одессе ракета украинской ПВО рушится на город
Золотарёв: Запад готовит Украине позорное поражение
ГИБДД стали чаще останавливать автомобили с МКПП
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
Эксперты назвали 5 изменений в организме, которые произойдут, если прожить месяц без алкоголя
Россию накрыла сильная магнитная буря: её проявление можно видеть на небе в регионах РФ
Премьер Румынии похвалил проевропейские власти Молдавии за ликвидацию молдавского языка
Эксперты составили рейтинг доступных бюджетных машин до 2 млн рублей
В пяти штатах США нашли "зловещий признак" для Байдена

Генерал ВСУ Кривонос: главнокома Залужного не слушают в офисе Зеленского

0:44
Силовые структуры

Руководство Украины абсолютно не желает прислушиваться к доводам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Генерал ВСУ Кривонос: главнокома Залужного не слушают в офисе Зеленского
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос.

Так он комментирует статью Валерия Залужного в европейских СМИ, о тупике, в котором оказалась украинская армия, военный эксперт сказал, что главнокома допекли бездействием со стороны Киева.

"Такое отношение и привело к тому, что Залужный был вынужден акцентировать вопрос", — на YouTube-канале "Прямой" сказал Кривонос.

Напомним, ранее Залужный в интервью изданию The Economist рассказал о тупике, в котором оказались ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Украинский аэродром, откуда взлетали самолёты на Крым, потерял защиту
В Днепре на аэродроме ракета РФ спровоцировала детонацию заряда NASAMS
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
"Лёш, спасибо тебе за работу": Цыгановы раскрыли, в чём заключалась суть "обыска" в их доме
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Палестинец, потерявший свою семью после атаки Израиля, написал Байдену письмо
На стрелочника свалить вину не удастся: на Украине ширится скандал с уничтожением элиты 128-ой бригады
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Последние материалы
Появилось видео, как в Одессе ракета украинской ПВО рушится на город
Генерал ВСУ Кривонос: главнокома Залужного не слушают в офисе Зеленского
Золотарёв: Запад готовит Украине позорное поражение
ГИБДД стали чаще останавливать автомобили с МКПП
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
Эксперты назвали 5 изменений в организме, которые произойдут, если прожить месяц без алкоголя
Россию накрыла сильная магнитная буря: её проявление можно видеть на небе в регионах РФ
Премьер Румынии похвалил проевропейские власти Молдавии за ликвидацию молдавского языка
Эксперты составили рейтинг доступных бюджетных машин до 2 млн рублей
В пяти штатах США нашли "зловещий признак" для Байдена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников