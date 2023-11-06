Армия ЦАР и инструкторы ЧВК "Вагнер" отбили у боевиков Мойен-Сидо

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Национальная армия ЦАР совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" освободили город Мойен-Сидо на границе с Чадом. Об этом сообщает новостной портал Ndjoni Sango.

Фото: openverse by hdptcar из Банги, Центральноафриканская Республика is licensed under "File:Rebel in northern Central African Republic 04.jpg" by hdptcar from Bangui, Central African Republic is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее в город прибыла группа радикалов из конгломерата "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). В наступлении преступникам помогли боевики из Чада. Они начали грабить город и запугивать местных жителей.

Вскоре на место прибыли инструкторы "Оркестра" и военнослужащие FACA, и вступили в бой с бандитами. В результате столкновения радикалы поспешили скрыться и покинули город.

По некоторым данным, действия преступников курировал Али Дарасса — один из главарей CPC. Центральноафриканские источники отмечают, что бандформирования уже не имеют было силы и прячутся от правосудия в Чаде.