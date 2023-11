Армия ЦАР и инструкторы ЧВК "Вагнер" отбили у боевиков Мойен-Сидо

Your browser does not support the audio element.

Национальная армия ЦАР совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" освободили город Мойен-Сидо на границе с Чадом. Об этом сообщает новостной портал Ndjoni Sango.

Фото: openverse by hdptcar из Банги, Центральноафриканская Республика is licensed under "File:Rebel in northern Central African Republic 04.jpg" by hdptcar from Bangui, Central African Republic is licensed under CC BY-SA 2.0.