Армия ЦАР и инструкторы ЧВК "Вагнер" отбили у боевиков Мойен-Сидо

Национальная армия ЦАР совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" освободили город Мойен-Сидо на границе с Чадом. Об этом сообщает новостной портал Ndjoni Sango.
Ранее в город прибыла группа радикалов из конгломерата "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). В наступлении преступникам помогли боевики из Чада. Они начали грабить город и запугивать местных жителей.
Вскоре на место прибыли инструкторы "Оркестра" и военнослужащие FACA, и вступили в бой с бандитами. В результате столкновения радикалы поспешили скрыться и покинули город.
По некоторым данным, действия преступников курировал Али Дарасса — один из главарей CPC. Центральноафриканские источники отмечают, что бандформирования уже не имеют было силы и прячутся от правосудия в Чаде.
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