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Армия ЦАР и инструкторы ЧВК "Вагнер" отбили у боевиков Мойен-Сидо

0:53
Силовые структуры » Военные новости

Национальная армия ЦАР совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" освободили город Мойен-Сидо на границе с Чадом. Об этом сообщает новостной портал Ndjoni Sango.

Армия ЦАР и инструкторы ЧВК "Вагнер" отбили у боевиков Мойен-Сидо
Фото: openverse by hdptcar из Банги, Центральноафриканская Республика is licensed under "File:Rebel in northern Central African Republic 04.jpg" by hdptcar from Bangui, Central African Republic is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее в город прибыла группа радикалов из конгломерата "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). В наступлении преступникам помогли боевики из Чада. Они начали грабить город и запугивать местных жителей.

Вскоре на место прибыли инструкторы "Оркестра" и военнослужащие FACA, и вступили в бой с бандитами. В результате столкновения радикалы поспешили скрыться и покинули город.

По некоторым данным, действия преступников курировал Али Дарасса — один из главарей CPC. Центральноафриканские источники отмечают, что бандформирования уже не имеют было силы и прячутся от правосудия в Чаде.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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