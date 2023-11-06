6 ноября в Воронежской области были обезврежены два БПЛА. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, БПЛА были вовремя обнаружены Вооруженными силами РФ. Пострадавших нет, разрушения на территории отсутствуют.
Гусев выразил благодарность военным, которые охраняют воздушное пространство Воронежской области.
Губернатор напомнил, что в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата на небе или на земле, не стоит фотографировать и выкладывать изображение в социальные сети. Рекомендуется не приближаться к объекту и обратиться за помощью по номерам оперативных служб.
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