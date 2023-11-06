Два беспилотника обезвредили в Воронежской области

6 ноября в Воронежской области были обезврежены два БПЛА. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Гусев.

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По словам губернатора, БПЛА были вовремя обнаружены Вооруженными силами РФ. Пострадавших нет, разрушения на территории отсутствуют.

Гусев выразил благодарность военным, которые охраняют воздушное пространство Воронежской области.

Губернатор напомнил, что в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата на небе или на земле, не стоит фотографировать и выкладывать изображение в социальные сети. Рекомендуется не приближаться к объекту и обратиться за помощью по номерам оперативных служб.