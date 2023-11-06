Минобороны заявило о перехвате двух ракет HIMARS и 23 дронов ВСУ за сутки

В Минобороны РФ сообщили о том, что средствами ПВО ВС РФ за сутки перехватила два снаряда HIMARS и уничтожила 23 БПЛА.

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Уточняется, что украинские дроны уничтожены в районах Сватово, Кременная, Кривошеевка (ЛНР), Курдюмовка, Васильевка, Каменка (ДНР), Токмак, Энергодар и Пологи (Запорожская область).

Ранее также стало известно о том, что силами российских военнослужащих были обезврежены два БПЛА в Воронежской области 6 ноября.