В Минобороны РФ сообщили о том, что средствами ПВО ВС РФ за сутки перехватила два снаряда HIMARS и уничтожила 23 БПЛА.
Уточняется, что украинские дроны уничтожены в районах Сватово, Кременная, Кривошеевка (ЛНР), Курдюмовка, Васильевка, Каменка (ДНР), Токмак, Энергодар и Пологи (Запорожская область).
Ранее также стало известно о том, что силами российских военнослужащих были обезврежены два БПЛА в Воронежской области 6 ноября.
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