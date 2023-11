Украинские военные используют польские мины для ударов по российским позициям в Запорожской области на Времевском, Васильевском и Ореховском направлениях. Такой информацией поделился глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0