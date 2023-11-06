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ВСУ забрасывают польскими минами позиции российских военных в Запорожской области

Силовые структуры

Украинские военные используют польские мины для ударов по российским позициям в Запорожской области на Времевском, Васильевском и Ореховском направлениях. Такой информацией поделился глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

ВСУ забрасывают польскими минами позиции российских военных в Запорожской области
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Чиновник уточнил, что речь идёт о массированной атаке.

"Враг закидывает наши позиции на Времевском, Васильевском и особенно Ореховском направлениях Запорожского фронта польскими минами, ведя массированный обстрел", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По данным Рогова, бойцы ВСУ ведут обстрел польскими минами при помощи лёгкого 60-миллиметрового миномёта LMP-2017, способного производить 25 выстрелов в минуту, а при условии корректировки залпов — 10 выстрелов в минуту.

Также для обстрела ВСУ применяют осколочные снаряды, добавил Рогов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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