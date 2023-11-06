Украинские военные используют польские мины для ударов по российским позициям в Запорожской области на Времевском, Васильевском и Ореховском направлениях. Такой информацией поделился глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Чиновник уточнил, что речь идёт о массированной атаке.
"Враг закидывает наши позиции на Времевском, Васильевском и особенно Ореховском направлениях Запорожского фронта польскими минами, ведя массированный обстрел", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По данным Рогова, бойцы ВСУ ведут обстрел польскими минами при помощи лёгкого 60-миллиметрового миномёта LMP-2017, способного производить 25 выстрелов в минуту, а при условии корректировки залпов — 10 выстрелов в минуту.
Также для обстрела ВСУ применяют осколочные снаряды, добавил Рогов.
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