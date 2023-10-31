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В Запорожской области сообщили о срыве атаки ВСУ у Работино и ликвидации украинских танков

Силовые структуры

Большое наступление украинских войск у Работино Запорожской области было сорвано российскими военными. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Запорожской области сообщили о срыве атаки ВСУ у Работино и ликвидации украинских танков
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Представитель администрации Запорожской области уточнил, что ВСУ понесли значительные потери.

"Сорвана крупная атака украинских войск на ореховском направлении под Работино. Потери противника — свыше 200 боевиков", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов добавил, что ВС РФ уничтожили как минимум два танка противника, один из которых является немецким "Леопардом".

Также ВСУ потеряли две БМП, как минимум три внедорожника, предназначенных для транспортировки личного состава, две американские гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки.

Рогов добавил, что ситуация на этом участке линии соприкосновения находится под контролем ВС РФ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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