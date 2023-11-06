По стопам питерской ОПГ в Сергиевом Посаде завелась очередная этническая банда

В Сергиевом Посаде очередная этническая группировка наводит ужас на местных жителей.

Фото: https://news.myseldon.com/

Малолетние бандиты действуют как и азербайджанская ОПГ в Санкт-Петербурге: избивают граждан на камеру, хвастаются штрафами от гаишников, стреляют на улице из оружия и цитируют "пацанские цитаты", пишет телеканал "Царьград".

СМИ пишут, что преступления этнической ОПГ безнаказанны из-за "своих людей" в прокуратуре и состоятельных родичей.

Издание отмечает, что приходится констатировать, что подобное стало обыденностью, призывая правоохранительные органы отреагировать.