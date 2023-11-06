В Сергиевом Посаде очередная этническая группировка наводит ужас на местных жителей.
Малолетние бандиты действуют как и азербайджанская ОПГ в Санкт-Петербурге: избивают граждан на камеру, хвастаются штрафами от гаишников, стреляют на улице из оружия и цитируют "пацанские цитаты", пишет телеканал "Царьград".
СМИ пишут, что преступления этнической ОПГ безнаказанны из-за "своих людей" в прокуратуре и состоятельных родичей.
Издание отмечает, что приходится констатировать, что подобное стало обыденностью, призывая правоохранительные органы отреагировать.
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