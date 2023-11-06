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Прощание с убитой семьёй в Волновахе: пощады убийцам не будет

Силовые структуры

Солдатам, устроившем жуткую расправу в Волновахе, где погибло девять человек, грозит пожизненное заключение.

Прощание с убитой семьёй в Волновахе: пощады убийцам не будет
Фото: norilsk.bezformata.com

Сотрудники Следственного комитета уже восстановили все детали этого зверства, а контрактники дали признательные показания.

В ДНР простились с семьей Капканцов, которых расстреляли Антон С. и Станислав Р. Проводить в последний путь погибшую семью пришли более двух сотен человек. Девять могил на кладбище под крестами — в венках и цветах. А на двух самых маленьких могилах: для четырёхлетнего сынишки и девятилетней дочки Натальи и Андрея Капканцов лежат их любимые игрушки.

Подозреваемых в совершении этого преступления задержали спустя сутки. 28-летний Станислав Р. и 21-летний Антон С. идут по статье "Убийство более двух лиц, а также малолетних", пишет "Царьград".

"Подобные случаи — это просто подарки противнику, который ведёт против нас в том числе и информационную войну. Сразу же появляется повод рассказывать об "ужасах оккупации", хотя всем известно, как безжалостно действовали палачи и каратели из нацбатов по отношению к населению Донбасса в тот период, когда населённые пункты, перешедшие теперь официально под юрисдикцию России, находились под контролем киевского режима. Людей убивали без разбору — по малейшему подозрению в "сепаратизме" и сочувствии к русским", — отмечает источник.

Арестованные пытаются оправдать расправу тем, что Капканцы — "заукраинцы" и "ждуны". Якобы конфликт возник из-за политических споров, в ходе которых покойный глава семьи и его сыновья высказывали грубости в адрес ВС РФ и страны. Так ли это, сейчас не скажет никто. Соседи называют семью "тихой", но об их политических взглядах говорят крайне неохотно.

Известно, однако, что перед тем, как армия РФ окончательно освободила Волноваху, большая семья Капканцов уезжала оттуда — вместе с отступавшими ВСУ, а затем, вероятно, вернулись обратно. В социальных сетях пишут также, что Эдуард и его сыновья, Александр и Андрей, служили в ВСУ. Но ничего странного в этом нет, поскольку Волноваха до 2 марта 2022 года находилась "под Киевом", и мужчин, естественно, забирали служить: но кто-то делал это добровольно, а кто-то — по принуждению.

Как отмечает издание, убийцы уверяют, что не хотели убивать лишних, тем более детей, но "не заметили их в темноте". Они рассказывают, что у них действительно был конфликт с 53-летним хозяином дома Эдуардом.

Очень хорошо сработали оперативники: и военная полиция, и угрозыск. А следователи сумели быстро установить подозреваемых и задержали их. Теперь убийцам грозит пожизненное. Снисхождения и пощады и не будет, русские с детьми не воюют, подчеркнул "Царьград".

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Убийство семьи из 9 человек в Волновахе (ДНР) раскрыто
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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