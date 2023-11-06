Помощника Залужного взорвали, чтобы главком ВСУ придержал язык

СМИ уже сообщили, что помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Честякова убили в своём доме.

Всё произошло в тот момент, когда офицер открывал подарок, который ему передали на День рождения.

В коробке "подарка" Честякову оказалось СВУ, а от взрыва тяжело ранен его 13-летний сын.

"Конечно же, это "никак не связано" со статьей босса Залужного в The Economist, где он посмел давать какие-то негативные оценки о ситуации на фронте и нарвался на ярость фюрера Зеленского", — комментирует ситуацию "Царьград".

По мнению телеканала, это вполне типичные методы киевской власти. Теперь Залужный, по всей вероятности, будет держать рот на замке.

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