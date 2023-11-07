Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят атаки на российские энергетические объекты в холодный сезон. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, Киев способен решиться на такие удары, чтобы осложнить работу коммунальным службам в РФ. Помимо этого, специалист не исключил атаки украинских беспилотников на атомные электростанции (АЭС).
"Цель — вызвать катастрофу, сродни Чернобыльской, и таким образом вынудить нас заключить быстрый мир на условиях киевского режима", — подчеркнул Кнутов в беседе с "МК".
Как пояснил эксперт, для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будут использоваться российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы ПВО.
Ранее Кнутов в интервью Pravda.Ru сообщил, что спецоперация РФ на Украине продлится ещё год из-за позиционных боёв. Военспец убеждён: говорить о скором урегулировании конфликта ещё рано.
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