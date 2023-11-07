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Литовкин: США и ВСУ ещё могут нанести пару ударов, чтобы не дать ВС РФ прорваться к Одессе

Силовые структуры

Для российской армии сейчас самое важное Донецкое направление, поскольку она должна освободить Донбасс от киевской власти.

Литовкин: США и ВСУ ещё могут нанести пару ударов, чтобы не дать ВС РФ прорваться к Одессе
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Пока Россия не освободит Авдеевку, Марьинку, Угледар, а также пока не продвинется к Славянску и Краматорску, она не выполнит задачу, которая поставлена президентом Владимиром Путиным еще 24 февраля 2022 года, в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Он отмечает, что наступательные действия РФ до конца года возможны. Сначала будет освобождён Донбасс, а потом Одесса, и движение вплоть до границы с Приднестровьем.

"Украине выделили много-много денег. Эти деньги дали Киеву не напрямую, а на поставки оружия для него. Эти поставки не были приостановлены. Уже пришел 31 танк "Абрамс". Германия продолжает поставлять "Леопарды". Британцы больше 14 танков пока не поставляют, но они поставляют ракетные комплексы StormShadow. США поставили 20 штук ATACMS. В ближайшее время обещают поставить еще столько же", — подчеркнул Литовкин сложность задачи.

И хоть Украине не хватает личного состава, однако есть наёмники из США, Польши и даже Колумбии — и она ещё попытается нанести пару ударов по ВС РФ, подытожил аналитик.

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Бойцы ВС РФ на Донецком направлении незаметно подкрались к опорнику ВСУ и взорвали его
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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