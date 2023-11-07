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Бойцы ВС РФ на Донецком направлении незаметно подкрались к опорнику ВСУ и взорвали его

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Силовые структуры

Бойцы российской армии незаметно подкрались к опорному пункту Вооружённых сил Украины и взорвали его.

Бойцы ВС РФ на Донецком направлении незаметно подкрались к опорнику ВСУ и взорвали его
Фото: Всероссийское казачье общество

Произошло всё на Донецком направлении, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Двое наших смелых военных в Марьинке вплотную подошли к украинскому опорнику и закинули взрывное устройство на позицию противника. После взрыва ВСУшники вместе с опорником эпично взлетели на воздух", — пишет ведущий Первого канала.

Беспилотник заснял, что осталось от позиции боевиков ВСУ.

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Бойцы ВС РФ на Донецком направлении незаметно подкрались к опорнику ВСУ и взорвали его
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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