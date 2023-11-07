Бойцы российской армии незаметно подкрались к опорному пункту Вооружённых сил Украины и взорвали его.
Произошло всё на Донецком направлении, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Двое наших смелых военных в Марьинке вплотную подошли к украинскому опорнику и закинули взрывное устройство на позицию противника. После взрыва ВСУшники вместе с опорником эпично взлетели на воздух", — пишет ведущий Первого канала.
Беспилотник заснял, что осталось от позиции боевиков ВСУ.
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