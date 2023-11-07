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Олег Царёв дал первый видеокомментарий после провалившегося покушения СБУ

Силовые структуры

Экс-нардеп Рады Олег Царёв впервые дал комментарий после провалившегося на него покушения Службы безопасности Украины.

Олег Царёв дал первый видеокомментарий после провалившегося покушения СБУ
Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Видео с его коротким комментарием выкладывает телеканал RT.

"Аресты ещё будут. Террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной", — рассказывает политический деятель, отметив, что он не может сейчас раскрывать подробности произошедшего, поскольку следствие продолжается.

Чувствует себя Царёв сейчас хорошо.

Напомним, нападение на него произошло в Ялте 27 октября — в него стреляли. Координатора покушения, местного жителя, действовавшего по заданию СБУ, задержали.

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Олег Царёв дал первый комментарий после покушения СБУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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