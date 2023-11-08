Солдаты ВСУ пытались покинуть позиции, но им помешали наёмники из заградотряда

Военнослужащие ВСУ попытались покинуть свои позиции когда их "накрыло", но им помешали "союзники" из заградотряда

Фото: www.mk.ru

Задача западных наёмников — под угрозой расстрела возвратить на место всушников, покинувших свои позиции. Даже если там ситуация безнадёжная.

"Парни, вернитесь на позицию!", — кричат на видео наёмники, но в этот раз что-то пошло не так.

Боевики ВСУ отказались умирать и сами расстреляли "союзников".

Сначала Киев отлавливает своих граждан по городам и сёлам, потом под угрозами завозит на передовую, а затем под дулами наёмников гонит как скот — на убой.

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