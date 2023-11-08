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Солдаты ВСУ пытались покинуть позиции, но им помешали наёмники из заградотряда

Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ попытались покинуть свои позиции когда их "накрыло", но им помешали "союзники" из заградотряда

Солдаты ВСУ пытались покинуть позиции, но им помешали наёмники из заградотряда
Фото: www.mk.ru

Задача западных наёмников — под угрозой расстрела возвратить на место всушников, покинувших свои позиции. Даже если там ситуация безнадёжная.

"Парни, вернитесь на позицию!", — кричат на видео наёмники, но в этот раз что-то пошло не так.

Боевики ВСУ отказались умирать и сами расстреляли "союзников".

Сначала Киев отлавливает своих граждан по городам и сёлам, потом под угрозами завозит на передовую, а затем под дулами наёмников гонит как скот — на убой.

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Солдат ВСУ расстреляли западные наёмники из заградотряда
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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