Армии РФ пора идти в наступление, окружить Киев — и полностью уничтожить киевскую власть.
Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
"Нужна другая наступательная стратегия. Ни одна стратегия огневого вала, при нынешней численности, не способна освободить всю контролируемую Киевом территорию. А если мы оставим его хоть на правом побережье Днепра, будет то же самое, что и в Донбассе после "Минска": есть линия противостояния, она всё время тлеет, и есть киевский режим, который готовится. И в подбрюшье России будет гангрена. Это будет просто перерыв к следующей большой мясорубке", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.
ВС РФ должны воспользоваться тактикой проникающих ударов и окружений, как во времена ВОВ. Окружив группировку на левом берегу Днепра, российской армии не придётся огневым валом сметать города и посёлки, подытожил Онуфриенко.
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