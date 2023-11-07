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ВС РФ пора идти в решительное наступление, окружить Киев – и уничтожить киевский режим

1:03
Силовые структуры

Армии РФ пора идти в наступление, окружить Киев — и полностью уничтожить киевскую власть.

ВС РФ пора идти в решительное наступление, окружить Киев – и уничтожить киевский режим
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Нужна другая наступательная стратегия. Ни одна стратегия огневого вала, при нынешней численности, не способна освободить всю контролируемую Киевом территорию. А если мы оставим его хоть на правом побережье Днепра, будет то же самое, что и в Донбассе после "Минска": есть линия противостояния, она всё время тлеет, и есть киевский режим, который готовится. И в подбрюшье России будет гангрена. Это будет просто перерыв к следующей большой мясорубке", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.

ВС РФ должны воспользоваться тактикой проникающих ударов и окружений, как во времена ВОВ. Окружив группировку на левом берегу Днепра, российской армии не придётся огневым валом сметать города и посёлки, подытожил Онуфриенко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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