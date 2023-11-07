Армии РФ пора идти в наступление, окружить Киев — и полностью уничтожить киевскую власть.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Нужна другая наступательная стратегия. Ни одна стратегия огневого вала, при нынешней численности, не способна освободить всю контролируемую Киевом территорию. А если мы оставим его хоть на правом побережье Днепра, будет то же самое, что и в Донбассе после "Минска": есть линия противостояния, она всё время тлеет, и есть киевский режим, который готовится. И в подбрюшье России будет гангрена. Это будет просто перерыв к следующей большой мясорубке", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.