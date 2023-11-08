Фрегаты НАТО класса FREMM вышли в Средиземное море перехватывать все цели

В состав авианосной натовской группировки, которая отправлена в Средиземное море входят два фрегата класса FREMM ВМС Италии F592 "Carlo Margottini" и F591 "Virginio Fasan".

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А зачем к мощным ракетным кораблям группировки прибавились именно эти два фрегата?

Дело в уникальных характеристиках зенитных управляемых ракет Aster-30 на этих кораблях. Они способны перехватывать высокоскоростные и высокоманевренные аэродинамические и баллистические цели.

"В классе зенитных управляемых ракет средней и большой дальности подобными лётно-техническими качествами могут также похвастаться только российские 9М96ДМ и американские MIM-104 F PAC-3MSE", — отметил военный эксперт Евгений Даманцев.

Что касается радиолокационных средств Aster-30, то для целеуказания используют всеракурсные радары EMPAR, обладающие высочайшей пропускной способностью, сопровождая 69 высокоприоритетных целей. Именно поэтом командование ОВМС НАТО даже при наличии преобладающего количества эсминцев класса Arleigh Burke делает ставки на фрегаты класса FREMM в вопросах ПРО, подытожил аналитик в интервью "Военному делу".