Что известно о российских ракетах "Гром": конец мостам и аэродромам Украины

Сегодня, 7 ноября в Интернете появились видео применения, по всей вероятности, новейшей управляемой ракеты "Гром" на Херсонском направлении.

Фото: Openverse by ermaleksandr is licensed under Public Domain Mark 1.0.

А что же о ней известно?

Ракету "Гром-Э1" приняли на вооружение армию России в 2012 году. Предназначается она для поражения надводных и наземных целей, в том числе укреплений.

В зависимости от целей ракета оснащается различными боеголовками, головками самонаведения и боевыми частями. Масса боевой части ракеты до 315 килограммов, радиус действия до 120 километров.

Модернизированная планирующая ракета "Гром-2Э" имеет заряд повышенной мощности и тяжелее на 45 килограмм, пишет издание "Военная хроника". Она применяется для поражения военно-промышленных объектов, кораблей, мостов и аэродромов. Обе разновидности подходят для самолётов тактической авиации, в том числе СУ-57.

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