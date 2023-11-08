Военкор Сладков: решение Путина о мобилизованных на СВО принято

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков поделился в своем Telegram-канале информацией о том, какое решение принял Владимир Путин в отношении мобилизованных. В частности, военкор рассказал, как будут действовать военные до конца СВО.

Фото: openverse.org by Sergei F is licensed under CC BY 2.0.

— Теперь все равны. Все воюют до конца СВО, — написал Сладков.

Также журналист отметил, что семьи мобилизованных тяжело переживают отсутствие возможности замены воюющих и считают ситуацию несправедливой.

— Заноза, мол, одних призвали и держат, а другие дома, на смену не идут — она остаётся, — подчеркнул Сладков в своём сообщении.

При этом решение об участии в спецоперации до полного завершения могут принять добровольцы. В их списке те, кто подписал контракт с минобороны, участники "Редута" и солдаты, поступившие на службу из мест лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что к мобилизации привлекли и мигрантов, получивших вид на жительство в России.

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