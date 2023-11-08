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Военкор Сладков: решение Путина о мобилизованных на СВО принято

1:03
Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков поделился в своем Telegram-канале информацией о том, какое решение принял Владимир Путин в отношении мобилизованных. В частности, военкор рассказал, как будут действовать военные до конца СВО.

Военкор Сладков: решение Путина о мобилизованных на СВО принято
Фото: openverse.org by Sergei F is licensed under CC BY 2.0.

— Теперь все равны. Все воюют до конца СВО, — написал Сладков.

Также журналист отметил, что семьи мобилизованных тяжело переживают отсутствие возможности замены воюющих и считают ситуацию несправедливой.

— Заноза, мол, одних призвали и держат, а другие дома, на смену не идут — она остаётся, — подчеркнул Сладков в своём сообщении.

При этом решение об участии в спецоперации до полного завершения могут принять добровольцы. В их списке те, кто подписал контракт с минобороны, участники "Редута" и солдаты, поступившие на службу из мест лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что к мобилизации привлекли и мигрантов, получивших вид на жительство в России.

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Бывшие военные ВСУ принесли присягу России
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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