Военный корреспондент Александр Сладков поделился в своем Telegram-канале информацией о том, какое решение принял Владимир Путин в отношении мобилизованных. В частности, военкор рассказал, как будут действовать военные до конца СВО.
— Теперь все равны. Все воюют до конца СВО, — написал Сладков.
Также журналист отметил, что семьи мобилизованных тяжело переживают отсутствие возможности замены воюющих и считают ситуацию несправедливой.
— Заноза, мол, одних призвали и держат, а другие дома, на смену не идут — она остаётся, — подчеркнул Сладков в своём сообщении.
При этом решение об участии в спецоперации до полного завершения могут принять добровольцы. В их списке те, кто подписал контракт с минобороны, участники "Редута" и солдаты, поступившие на службу из мест лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что к мобилизации привлекли и мигрантов, получивших вид на жительство в России.
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