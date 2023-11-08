США израсходовали уже 96% средств, выделенных на поддержку Киева с начала СВО, включая поставки оружия

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты израсходовали уже 96 процентов средств, выделенных на все направления поддержки Украины, включая поставки оружия.

Фото: m.politnavigator.net

Об этом сообщил официальный Вашингтон.

Как уточнил Джон Кирби, речь идёт о деньгах не только на военные нужды, но и на оказание Незалежной экономической и гуманитарной помощи.

Касательно военной помощи, сюда уже потрачено свыше 90 процентов выделенных средств. В распоряжении Пентагона остаётся порядка 1,1 млрд долл. на замещение вооружений, отправленных ВСУ с американских складов.