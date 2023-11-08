Соединённые Штаты израсходовали уже 96 процентов средств, выделенных на все направления поддержки Украины, включая поставки оружия.
Об этом сообщил официальный Вашингтон.
Как уточнил Джон Кирби, речь идёт о деньгах не только на военные нужды, но и на оказание Незалежной экономической и гуманитарной помощи.
Касательно военной помощи, сюда уже потрачено свыше 90 процентов выделенных средств. В распоряжении Пентагона остаётся порядка 1,1 млрд долл. на замещение вооружений, отправленных ВСУ с американских складов.
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