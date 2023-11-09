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По американской военной базе на востоке Сирии выпустили 15 ракет

0:51
Силовые структуры

Американская военная база, расположенная рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в восточной части Сирии, была атакована как минимум 15 ракетами.

По американской военной базе на востоке Сирии выпустили 15 ракет
Фото: openverse.org by Michael.Loadenthal is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Как отмечает Al Mayadeen, к ударам причастны представители шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака". Они уже подтвердили сведения о реализованной атаке по базе США, сказано в материале.

Пока не уточняется, к каким последствиями привели обстрелы.

Ранее сирийские и американские военнослужащие развязали перестрелку возле Евфрата. Это произошло после удара США по восточным кварталам Дейр-эз-Зора.

В конце октября беспилотники атаковали американскую военную базу на территории Ирака. Повреждений удалось избежать. Жертв и пострадавших нет.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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