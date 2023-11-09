По американской военной базе на востоке Сирии выпустили 15 ракет

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американская военная база, расположенная рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в восточной части Сирии, была атакована как минимум 15 ракетами.

Фото: openverse.org by Michael.Loadenthal is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Как отмечает Al Mayadeen, к ударам причастны представители шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака". Они уже подтвердили сведения о реализованной атаке по базе США, сказано в материале.

Пока не уточняется, к каким последствиями привели обстрелы.

Ранее сирийские и американские военнослужащие развязали перестрелку возле Евфрата. Это произошло после удара США по восточным кварталам Дейр-эз-Зора.

В конце октября беспилотники атаковали американскую военную базу на территории Ирака. Повреждений удалось избежать. Жертв и пострадавших нет.