Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали военную базу США Айн-аль-Асад, расположенную на территории Ирака.
Как сообщает Reuters, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что повреждений тоже удалось избежать.
"Два вооружённых дрона атаковали иракскую авиабазу Айн-аль-Асад, на которой находятся американские силы", — сказано в публикации.
Ранее военная база США в Сирии подверглась обстрелу. Речь идёт об объекте Пентагона, находящемся в провинции Дейр-эз-Зор. Неподалёку от этой базы расположено газовое месторождение "Конико".
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