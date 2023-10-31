Два дрона атаковали военную базу США Айн-аль-Асад на территории Ирака

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали военную базу США Айн-аль-Асад, расположенную на территории Ирака.

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Как сообщает Reuters, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что повреждений тоже удалось избежать.

"Два вооружённых дрона атаковали иракскую авиабазу Айн-аль-Асад, на которой находятся американские силы", — сказано в публикации.

Ранее военная база США в Сирии подверглась обстрелу. Речь идёт об объекте Пентагона, находящемся в провинции Дейр-эз-Зор. Неподалёку от этой базы расположено газовое месторождение "Конико".