Военные ВСУ ушли с ряда опорных пунктов, расположенных возле Клещеевки на Артёмовском направлении. Об этом заявил советник руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.