Советник Пушилина Гагин: ВСУ покинули часть опорных пунктов у Клещеевки

Военные ВСУ ушли с ряда опорных пунктов, расположенных возле Клещеевки на Артёмовском направлении. Об этом заявил советник руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

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По его словам, боевые действия в районе Клещеевки не прекращаются. Он пояснил в разговоре с ТАСС, что российским подразделениям удалось заставить ВСУ уйти с некоторых опорников.

Как подчеркнул Гагин, украинские боевики отступили, поскольку понесли существенные потери.

Он также добавил, что ВСУ пытаются вернуть контроль над утраченными позициями, однако российская армия пресекает подобные действия.

Ранее российский доброволец с позывным "Тасман" сообщил о попытках украинских войск забрать Клещеевку. Киев бросает в атаку много ресурсов, но в конечном итоге сталкивается с высокими потерями вместо продвижения вперёд, уточнил военный.