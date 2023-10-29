Доброволец СВО: враг усиленно пытается забрать Клещеевку — "втупую" кидает пехоту

Украинские боевики пытаются всеми силами "забрать" Клещеевку в российских военных, чтобы пройти дальше, сообщил доброволец СВО с позывным "Тасман". По словам бойца, враг несёт на направлении серьёзные потери.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Украинцы максимально сфокусировали свои силы на Клещеевском направлении, пояснил боец.

"Враг сфокусировался и отдаёт все силы на Клещеевском направлении, максимально пытается забрать Клещеевку и идти дальше, но у противника очень высокие потери, — пояснил "Тасман" РИА Новости. — Ежедневно пытаются продвинуться вперёд, "втупую" кидают пехоту".

Ежедневно враг несёт серьёзные потери в живой силе. Иногда ВСУ выступают на штурм при поддержке техники, но её быстро уничтожают бойцы ВС России, сообщил доброволец.

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