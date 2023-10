Украинские боевики пытаются всеми силами "забрать" Клещеевку в российских военных, чтобы пройти дальше, сообщил доброволец СВО с позывным "Тасман". По словам бойца, враг несёт на направлении серьёзные потери.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0