В России оценили намёки Зеленского на прорыв ВСУ в Херсонской области

Намёки Владимира Зеленского на прорыв ВСУ в Херсонской области не беспочвенны, считает политолог Борис Борисов, в 2014 году занимавший пост заместителя министра иностранных дел ДНР.

Фото: edition.cnn.com

В последние месяцы ситуация в зоне СВО стабилизировалась, придя в состояние равновесия. Это не устраивает Киев — главком ВСУ Валерий Залужный даже "вынес сор из избы", пожаловавшись журналу The Economist, что конфликт зашёл в тупик, и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Владимир Зеленский, судя по его выступлению на онлайн-конференции Reuters в среду, придерживается другого мнения. По его словам, у Киева есть чёткий план на 2023-2024 годы с "конкретными городами и направлениями". "Я не могу поделиться всеми подробностями", — признался украинский президент.

Но один прозрачный намёк всё же сделал — на "некоторые хорошие шаги в Херсонской области" уже в этом году. "Я уверен, что нас ждет успех", — заявил он.

Высказывания Зеленского — это прежде всего сигнал западным партнёрам, разочарованным провалом украинского контрнаступления, прокомментировал Борисов.

"Какие-то обещания своим западным партнёрам и тем гражданам на Украине, которые ему верят, ему приходится давать. Вот он обещает продолжить наступление в Херсонской области", — объяснил эксперт.

Однако намёки Зеленского далеко не голословны, уверен Борисов. Херсонское направление — ключевое для ВСУ, и они уже добились там отдельных тактических успехов, заняв правый берег Днепра и пытаясь создать плацдармы на левом.

"Поэтому к словам Зеленского нужно относиться серьёзно и принимать адекватные меры", — подчеркнул политолог.

Равновесие в зоне СВО весьма хрупкое, в значительной мере зависящее от поставок Украине западных вооружений — а их, по оценке Борисова, она получает всё больше и больше. "Всё идет по нарастающей", — заключил он.