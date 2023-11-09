Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли информацию о приостановке выплат
Санкции не позволили российскому туристу обменять валюту в Европе
Набиуллина: высокие ставки помогают избежать самоподдерживающейся девальвации
СМИ: Россия обладает уникальной ракетой ПВО, у которой нет аналогов в мире
Диетолог Кадоган: слишком строгая диета может привести к набору веса
Депутат ГД Журова: Пугачёвой не будет на официальных новогодних концертах в РФ
В России цены на новостройки достигли максимума с прошлой весны
Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками
На Урале девушки избили 54-летнюю женщину и оставили её в лесу

В России оценили намёки Зеленского на прорыв ВСУ в Херсонской области

Силовые структуры » Военные новости

Намёки Владимира Зеленского на прорыв ВСУ в Херсонской области не беспочвенны, считает политолог Борис Борисов, в 2014 году занимавший пост заместителя министра иностранных дел ДНР.

В России оценили намёки Зеленского на прорыв ВСУ в Херсонской области
Фото: edition.cnn.com

В последние месяцы ситуация в зоне СВО стабилизировалась, придя в состояние равновесия. Это не устраивает Киев — главком ВСУ Валерий Залужный даже "вынес сор из избы", пожаловавшись журналу The Economist, что конфликт зашёл в тупик, и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Владимир Зеленский, судя по его выступлению на онлайн-конференции Reuters в среду, придерживается другого мнения. По его словам, у Киева есть чёткий план на 2023-2024 годы с "конкретными городами и направлениями". "Я не могу поделиться всеми подробностями", — признался украинский президент.

Но один прозрачный намёк всё же сделал — на "некоторые хорошие шаги в Херсонской области" уже в этом году. "Я уверен, что нас ждет успех", — заявил он.

Высказывания Зеленского — это прежде всего сигнал западным партнёрам, разочарованным провалом украинского контрнаступления, прокомментировал Борисов.

"Какие-то обещания своим западным партнёрам и тем гражданам на Украине, которые ему верят, ему приходится давать. Вот он обещает продолжить наступление в Херсонской области", — объяснил эксперт.

Однако намёки Зеленского далеко не голословны, уверен Борисов. Херсонское направление — ключевое для ВСУ, и они уже добились там отдельных тактических успехов, заняв правый берег Днепра и пытаясь создать плацдармы на левом.

"Поэтому к словам Зеленского нужно относиться серьёзно и принимать адекватные меры", — подчеркнул политолог.

Равновесие в зоне СВО весьма хрупкое, в значительной мере зависящее от поставок Украине западных вооружений — а их, по оценке Борисова, она получает всё больше и больше. "Всё идет по нарастающей", — заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
Последние материалы
Санкции не позволили российскому туристу обменять валюту в Европе
Набиуллина: высокие ставки помогают избежать самоподдерживающейся девальвации
СМИ: Россия обладает уникальной ракетой ПВО, у которой нет аналогов в мире
Диетолог Кадоган: слишком строгая диета может привести к набору веса
Депутат ГД Журова: Пугачёвой не будет на официальных новогодних концертах в РФ
В России цены на новостройки достигли максимума с прошлой весны
Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками
Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать
На Урале девушки избили 54-летнюю женщину и оставили её в лесу
Men’s Health: чаще всего мужчины беспокоятся о деньгах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников