Владимир Зеленский пообещал в интервью западным СМИ показать результат на фронте в этом году.
Президент Украины заверил, что у него есть план боевых действий с конкретными городами и направлениями.
"Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, а также у нас есть шаги на востоке. […] И некоторые, я думаю, хорошие шаги… возле Херсонской области", — цитирует слова украинского лидера Reuters.
Он подчеркнул, что Украина не намерена "удивлять" весь мир, так как результаты на фронте нужны "для себя".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.