Зеленский рассказал о плане боевых действий ВСУ "с конкретными городами и направлениями"

Владимир Зеленский пообещал в интервью западным СМИ показать результат на фронте в этом году.

Президент Украины заверил, что у него есть план боевых действий с конкретными городами и направлениями.

"Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, а также у нас есть шаги на востоке. […] И некоторые, я думаю, хорошие шаги… возле Херсонской области", — цитирует слова украинского лидера Reuters.

Он подчеркнул, что Украина не намерена "удивлять" весь мир, так как результаты на фронте нужны "для себя".