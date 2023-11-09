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На Украине начали избивать военкомов: когда очень не хочешь гореть в "Леопарде""

0:33
Силовые структуры

На Украине стали избивать сотрудников военкоматов.

На Украине начали избивать военкомов: когда очень не хочешь гореть в "Леопарде""
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Такой случай уже произошёл в Житомире. Местные военкомы по старой методике решили "скрутить" молодого человека и отправить в "мясной штурм", но у дерзкого парня на это было своё мнение.

Он не только дал отпор, но и хорошенько побил военкомов. Теперь его разыскивают полицейские.

Судя по тому, как ведут себя работники военкоматов на Украине, это была ответка, только без похищения, комментирует телеканал "Царьград".

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Когда очень не хочешь рулить "Леопардом": на Украине начали избивать настырных военкомов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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