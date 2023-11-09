На Украине стали избивать сотрудников военкоматов.
Такой случай уже произошёл в Житомире. Местные военкомы по старой методике решили "скрутить" молодого человека и отправить в "мясной штурм", но у дерзкого парня на это было своё мнение.
Он не только дал отпор, но и хорошенько побил военкомов. Теперь его разыскивают полицейские.
Судя по тому, как ведут себя работники военкоматов на Украине, это была ответка, только без похищения, комментирует телеканал "Царьград".
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