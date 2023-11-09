Украинский лидер Владимир Зеленский опять пообещал западу многое и отчитался о многом.
В своём очередном видеовыступлении он проделал отчёт о сделанной работе киевского режима.
"Я уверен, что мы добьёмся успеха. Это трудно. Иногда это звучит как что-то фантастическое, но, как я уже сказал, в начале войны никто не верил, что мы справимся с этой войной и сможем уничтожить российскую армию. Мы это сделали", — заявил глава Незалежной.
Однако никакой конкретики по "уничтожению" российской армии президент Украины не принёс. По всей вероятности, это очередные слова, которые адресованы западным хозяевам Киева. Особенно на фоне той паники, что царит в киевской власти после информации, что американские деньги для Украины заканчиваются.
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