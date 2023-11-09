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Президент Украины Зеленский: "Мы уничтожили российскую армию"

0:52
Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский опять пообещал западу многое и отчитался о многом.

Президент Украины Зеленский: "Мы уничтожили российскую армию"
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

В своём очередном видеовыступлении он проделал отчёт о сделанной работе киевского режима.

"Я уверен, что мы добьёмся успеха. Это трудно. Иногда это звучит как что-то фантастическое, но, как я уже сказал, в начале войны никто не верил, что мы справимся с этой войной и сможем уничтожить российскую армию. Мы это сделали", — заявил глава Незалежной.

Однако никакой конкретики по "уничтожению" российской армии президент Украины не принёс. По всей вероятности, это очередные слова, которые адресованы западным хозяевам Киева. Особенно на фоне той паники, что царит в киевской власти после информации, что американские деньги для Украины заканчиваются.

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Президент Украины Зеленский: "Мы уничтожили российскую армию"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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