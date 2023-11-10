Спецназ ВС России ликвидировал французского офицера ДРГ ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы спецназа уничтожили французского командира диверсионно-разведывательной группы ВСУ. По их словам, умирая, офицер перешёл на родную речь.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По мнению бойцов, француз мог быть командиром украинских боевиков.

"Один раз видел француза… Это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего (он был. — Прим. ред.) офицер", — рассказал солдат российской разведывательной бригады "Днепр".

Выяснить, действительно ли француз был "высоких чинов", не удалось, вся группа украинских диверсантов была ликвидирована.

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