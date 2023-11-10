В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В день начала контрнаступления ВСУ 6 июня российская сторона сорвала все планы Киева одним манёвром, посетовал украинский штурмовик, назвавшийся Степаном. По его словам, армия Незалежной планировала нанести масштабный удар по Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ничего не вышло.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам Степана, российская сторона знала о планах и перебросила внушительное количество войск на место намеченной дислокации ВСУ, чем сорвала всё начало контрнаступления.

"Русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли… и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда", — рассказал штурмовик ВСУ французскому изданию Figaro.

Между собой ВСУшники прозвали 6 июня "Днём Д" с отсылкой на высадку англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

"Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом", — пояснил отсылку штурмовик.

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