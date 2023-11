В день начала контрнаступления ВСУ 6 июня российская сторона сорвала все планы Киева одним манёвром, посетовал украинский штурмовик, назвавшийся Степаном. По его словам, армия Незалежной планировала нанести масштабный удар по Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ничего не вышло.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.