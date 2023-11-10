Скорое будущее дронов "Ланцет": операторы больше будут не нужны

Новые усовершенствованные дроны-камикадзе "Ланцет" уже поступили в зону специальной операции.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Клинцевич.

"Теперь на финальном этапе полёта эти дроны уже сами наводятся на конкретные участки цели. Дело в том, что при передаче сигнала от него к оператору есть задержка, а с учетом скорости БПЛА его не всегда удается направить в правильное место", — говорит аналитик.

И теперь система на финальном этапе берёт управление беспилотником на себя, цитирует обозревателя "Военное дело".

А дальше они вообще будут поражать цели без оператора. Рой дронов будет выпускаться в какой-нибудь район, они там будут барражировать и, обнаружив цели, уничтожать, разделяя цели между собой. К примеру, какие-то приоритетные цели будет сразу атаковать несколько БПЛА, предполагает Клинцевич.

Впервые российский "Ланцет" был представлен летом 2019 года на военной выставке "Армия-2019". Применен в первый раз он был в Сирии в 2021 году. С 2022 года данные БПЛА активно применяются на фронтах СВО. Беспилотник стал одним из главных средств по уничтожению техники врага.

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