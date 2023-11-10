Forbes: ВСУ останутся без танков, если не научатся ими пользоваться

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина рискует совсем лишиться танков Leopard 1A5, если ВСУ не научатся ими правильно управлять, пишет Forbes.

Фото: https://t.me/stranaua/98616

Сразу несколько стран передают войскам киевского режима лёгкие танки Leopard 1A5 выпуска 1980-х годов. Всего запланировано поставить 195 штук, что делает эти машины самой многочисленной в ВСУ моделью западного образца. Больше на Украине только советских Т-64 и Т-72.

Часть "Леопардов" уже привезли в Незалежную, остальные на подходе, а ВСУ уже теряют их один за другим — с начала пресловутого контрнаступления уничтожены по меньшей мере 13 Leopard 2. С учётом отсутствия каких бы то ни было сигналов с Запада о намерении их заменить и невозможности начать собственное производство такими темпами Украина рискует остаться совсем без танков.

Leopard 1A5 — хорошая машина, но абсолютно неуязвимой её не назвать. Его слабая броня побудила производителей к разработке Leopard 2, обладающим в 10 раз более мощной защитой. Эта особенность Leopard 1A5 не делает его плохим, напротив, благодаря этому он легче. А решить проблему недостаточной защищённости позволяет правильная тактика применения, свидетельством чему — опыт бразильских военных.

"Командиры танков должны научиться маневрировать своими машинами", — цитирует издание офицера-танкиста Адриано Сантьяго Гарсия.

Украинцы выезжают на своих "Леопардах" к российским позициям небольшими группами без поддержки пехоты — аккурат к минным полям, простреливающимся артиллерией и беспилотниками. Отсюда — большие потери.

"200 Леопардов 1А5 — это очень много. Но даже они быстро исчезнут, если украинцы не научатся их правильно использовать", — заключается в статье.