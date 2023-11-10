В Госдуме обсудят новый законопроект о внедрении уголовного наказания для добровольцев

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, авторы которого предлагают распространить уголовную ответственность на добровольцев, совершивших проступок во время несения службы. Ознакомиться с подробностями можно уже сейчас — его разместили на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Авторы считают, что, так как добровольцы наравне с официальными военнослужащими обеспечены всем необходимым, в том числе и вооружением, то и стоит рассмотреть уравнение и с другой стороны. На данный момент добровольцы не могут понести наказание за такие преступления как отказ выполнять боевую задачу, сдачу в плен или порчу подответственного имущества.

Ранее Минобороны сообщил о возможной реорганизации военных комиссариатов в России.

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