Минобороны РФ: военные комиссариаты в России будут реорганизованы

Согласно опубликованному на сайте проекту нормативного акта, Минобороны планирует внести изменения в работу военных комиссариатов. Проект находится на стадии оценки регулирующего воздействия.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Согласно пояснительной записке, основная цель предлагаемых изменений заключается в выравнивании статуса работников военных комиссариатов с сотрудниками территориальных органов Минобороны России и повышении их заработной платы.

"В связи с возросшим объёмом задач по комплектованию ВС РФ, решаемых военными комиссариатами в условиях проводимой специальной военной операции, <…> подготовлен настоящий проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающий перевод работников военных комиссариатов на федеральную государственную гражданскую службу", — говорится в записке.

Минобороны предлагает установить предельную численность федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в военных комиссариатах в количестве 44 432 человека. Под предложением подразумевается перевод в ранг ФГГС гражданского персонала, участвующего в организации воинского учёта, призыве граждан на службу, мобилизационной работе, пенсионном обеспечении уволенных с военной службы. Также предложены новые оклады для сотрудников военных комиссариатов. Реализация проекта указа и оплата труда гражданских служащих комиссариатов потребует более 46 млрд руб.

Проект указа предусматривает, что вступление в силу может произойти уже 1 декабря 2023 года.