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Минобороны РФ: военные комиссариаты в России будут реорганизованы

Силовые структуры

Согласно опубликованному на сайте проекту нормативного акта, Минобороны планирует внести изменения в работу военных комиссариатов. Проект находится на стадии оценки регулирующего воздействия.

Минобороны РФ: военные комиссариаты в России будут реорганизованы
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Согласно пояснительной записке, основная цель предлагаемых изменений заключается в выравнивании статуса работников военных комиссариатов с сотрудниками территориальных органов Минобороны России и повышении их заработной платы.

"В связи с возросшим объёмом задач по комплектованию ВС РФ, решаемых военными комиссариатами в условиях проводимой специальной военной операции, <…> подготовлен настоящий проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающий перевод работников военных комиссариатов на федеральную государственную гражданскую службу", — говорится в записке.

Минобороны предлагает установить предельную численность федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в военных комиссариатах в количестве 44 432 человека. Под предложением подразумевается перевод в ранг ФГГС гражданского персонала, участвующего в организации воинского учёта, призыве граждан на службу, мобилизационной работе, пенсионном обеспечении уволенных с военной службы. Также предложены новые оклады для сотрудников военных комиссариатов. Реализация проекта указа и оплата труда гражданских служащих комиссариатов потребует более 46 млрд руб.

Проект указа предусматривает, что вступление в силу может произойти уже 1 декабря 2023 года.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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