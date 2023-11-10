Бойцов мотострелковой роты группировки войск "Днепр" во главе с командиром подразделения старшим лейтенантом Золто Арсалановым наградят за то, что ими была успешно отражена атака украинских войск на левом берегу Днепра.
Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Генерал-лейтенант напомнил, что атака ВСУ была отражена бойцами ВС РФ 9 ноября. Боестолкновение закончилось почти полным уничтожением 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 11 военнослужащих которой было также взято в плен.
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