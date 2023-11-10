Российских бойцов представят к награде за отбитую атаку ВСУ на левом берегу Днепра

Бойцов мотострелковой роты группировки войск "Днепр" во главе с командиром подразделения старшим лейтенантом Золто Арсалановым наградят за то, что ими была успешно отражена атака украинских войск на левом берегу Днепра.

Фото: orenburg.media

Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант напомнил, что атака ВСУ была отражена бойцами ВС РФ 9 ноября. Боестолкновение закончилось почти полным уничтожением 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 11 военнослужащих которой было также взято в плен.