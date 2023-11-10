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Силы ВСУ на Запорожском направлении истощены, отметили бойцы ВС РФ

Силовые структуры

Силы ВСУ на Запорожском направлении истощены. Об этом рассказали бойцы ВС РФ в разговоре с военным корреспондентом RT Игорем Ждановым.

Силы ВСУ на Запорожском направлении истощены, отметили бойцы ВС РФ
Фото: openverse by DVIDSHUB is licensed under "Stryker Soldiers fire Howitzer cannons [Image 1 of 3]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"Противник полностью истощён на нашем направлении. Все наиболее боеспособные подразделения [ВСУ] мы уже разбили, они уже понесли критические потери", — поделился наблюдением один из российских военных.

Боец добавил, что киевскому командованию пришлось в срочном порядке перебросить на другие участки силы, которое оно направляло сюда.

Корреспондент заметил, что военными расчёта БПЛА российских сил специального назначения успешно купируются попытки наступления ВСУ около населённого пункта Вербовое в Запорожской области.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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