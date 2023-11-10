Силы ВСУ на Запорожском направлении истощены. Об этом рассказали бойцы ВС РФ в разговоре с военным корреспондентом RT Игорем Ждановым.
"Противник полностью истощён на нашем направлении. Все наиболее боеспособные подразделения [ВСУ] мы уже разбили, они уже понесли критические потери", — поделился наблюдением один из российских военных.
Боец добавил, что киевскому командованию пришлось в срочном порядке перебросить на другие участки силы, которое оно направляло сюда.
Корреспондент заметил, что военными расчёта БПЛА российских сил специального назначения успешно купируются попытки наступления ВСУ около населённого пункта Вербовое в Запорожской области.
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