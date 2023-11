Силы ВСУ на Запорожском направлении истощены. Об этом рассказали бойцы ВС РФ в разговоре с военным корреспондентом RT Игорем Ждановым.

Фото: openverse by DVIDSHUB is licensed under "Stryker Soldiers fire Howitzer cannons [Image 1 of 3]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.