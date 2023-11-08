Военкоры заявили, что дорога у Работино усеяна сожжённой западной бронетехникой

Так называемая "дорога смерти" в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении усеяна уничтоженной техникой Запада, переданной Украине.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По информации военкоров "Русской весны", Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать у Работино в ходе контрнаступления, однако так и не смогли достичь существенных результатов. Отмечается, что рядом с этим населённым пунктом зафиксированы груды сожжённой бронированной техники противника.

Помимо этого, Киев потерял большое количество живой силы, сказано в Telegram-канале издания.

Военкоры назвали участок с ликвидированными вооружениями Украины в районе Работино "дорогой смерти".

Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступательная операция ВСУ в регионе полностью остановлена, однако позиционные бои продолжаются неподалёку от Работино. При этом он подчеркнул: армия Украины выдохлась, следовательно, военные ВСУ участвуют в боевых действиях лишь малыми группами.