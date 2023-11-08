Так называемая "дорога смерти" в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении усеяна уничтоженной техникой Запада, переданной Украине.
По информации военкоров "Русской весны", Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать у Работино в ходе контрнаступления, однако так и не смогли достичь существенных результатов. Отмечается, что рядом с этим населённым пунктом зафиксированы груды сожжённой бронированной техники противника.
Помимо этого, Киев потерял большое количество живой силы, сказано в Telegram-канале издания.
Военкоры назвали участок с ликвидированными вооружениями Украины в районе Работино "дорогой смерти".
Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступательная операция ВСУ в регионе полностью остановлена, однако позиционные бои продолжаются неподалёку от Работино. При этом он подчеркнул: армия Украины выдохлась, следовательно, военные ВСУ участвуют в боевых действиях лишь малыми группами.
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