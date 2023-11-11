Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о ресурсах армии Донбасса до и после начала СВО.
Ходаковский рассказал, что в 2014 году в Донбассе были только люди и самый минимальный уровень их оснащения. Он отметил, что недостаток ресурсов заставлял людей действовать максимально эффективно.
Сейчас, по словам военачальника, за их спиной есть устойчивая экономика с промышленным комплексом, с военно-космическими силами, радиоразведкой и радиоборьбой.
"Если честно, я испытал лёгкий шок, когда в обиход вошли журналы расходования подразделениями мыла в бане", — написал полковник в своём Telegram-канале.
Он отметил, чо сейчас сталкивается с людьми "другой школы"
"Сейчас мне часто приходится наблюдать "людей в презервативах", — так я называю тех, кто делает много движений, извлекая из этого " удовольствие", но не способен ничего родить", — объяснил Ходаковский.
Ранее Ходаковский рассказал о мобилизованных "либералах" из Екатеринбурга.
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