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Армии НАТО не продержатся против российской армии дольше недели

Силовые структуры

При прямом столкновении с армией РФ НАТО в кратчайшие сроки будет жестоко разбита.

Армии НАТО не продержатся против российской армии дольше недели
Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом заявил экс-разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер.

По его словам, члены армии США обмениваются большими объемами информации командиры взводов коммуницируют с коллегами в бункерах и прочих местах с помощью компьютеров.

"Для этого нам нужны самолёты, ретранслирующие связь, всё должно работать идеально. Если мы пойдем против такого соперника, как Россия, ничего не будет работать. Они заглушат всю связь. Вся связь рухнет", — отметил Риттер.

Кроме этого подразделения США потеряют возможность программировать технику. При таком раскладе у НАТО исчезнут варианты для атаки. Пентагон начнёт терять по 5-6 тысяч солдат в сутки.

Нет ни одной армии в мире — члена НАТО, продержавшейся бы более недели, заявил Риттер.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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