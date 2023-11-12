Армии НАТО не продержатся против российской армии дольше недели

При прямом столкновении с армией РФ НАТО в кратчайшие сроки будет жестоко разбита.

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Об этом заявил экс-разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер.

По его словам, члены армии США обмениваются большими объемами информации командиры взводов коммуницируют с коллегами в бункерах и прочих местах с помощью компьютеров.

"Для этого нам нужны самолёты, ретранслирующие связь, всё должно работать идеально. Если мы пойдем против такого соперника, как Россия, ничего не будет работать. Они заглушат всю связь. Вся связь рухнет", — отметил Риттер.

Кроме этого подразделения США потеряют возможность программировать технику. При таком раскладе у НАТО исчезнут варианты для атаки. Пентагон начнёт терять по 5-6 тысяч солдат в сутки.

Нет ни одной армии в мире — члена НАТО, продержавшейся бы более недели, заявил Риттер.